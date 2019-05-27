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Bir Alanyamız Var Tarihi Kentler Çözüm Masası - 444 82 07

ALANYA

BAŞKAN YÜCEL PROTOKOL VE VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

BAŞKAN YÜCEL ÇARŞI ESNAFINI HEM DENETLEDİ HEM DE BAYRAMLAŞTI

BAŞKAN YÜCEL’DEN ŞEHİTLİK VE MEZARLIĞA BAYRAM ZİYARETİ

ALANYA’DA AMBALAJ TAKSİ DÖNEMİ BAŞLADI

ALANYA BELEDİYESPORLU OYUNCULARDAN İYİ BAŞLANGIÇ

ALANYA BELEDİYESİ ŞEHİR GENELİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPIYOR

KURALLARI İHLAL EDEN İŞLETMELER KAPATILDI

ALANYA BELEDİYESPOR PLAJ FUTBOLU TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI’NDA

ALANYA BELEDİYESİ ENGELLİ, YAŞLI VE KİMSESİZLERİN EVİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPIYOR

BAŞKAN YÜCEL RAMAZAN MEYDANI KATILIMCILARINA BELGE VERDİ

FINDIKKIRAN KOSTÜM VE DANSLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Çalışmalarımız
Etkinlik

Fotoğraf
Galerisi

Video
Galerisi

ARAMIZDAN AYRILANLAR
HACI DURALİ GÜNEBAKAN / ELİFE FATMA TUNCER / MURAT GÜLTEKİN / UMMANİ KARAOĞLU / FATMA YİĞİT /
Alanya Belediyesi
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