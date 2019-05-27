Zir Müh. ADEM MURAT YÜCEL
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI
Alanya kalesi
KIZILKULE
tersane
damlataş mağarası
Zir Müh. ADEM MURAT YÜCEL
der Bürgermeister
ALANYA BURG ALLGEMEIN
DER ROTER TURM
DIE WERFT
DAMLATAŞ HÖHLE
Zir Müh. ADEM MURAT YÜCEL
Mayor
Alanya Castle
Red Tower
Shipyard
damlataş cave
Zir Müh. ADEM MURAT YÜCEL
Мэр Алании
Замок Аланья
КЫЗЫЛКУЛЕ (КРАСНАЯ БАШНЯ)
СУДОВЕРФЬ
ПЕЩЕРА ДАМЛАТАШ
ALANYA
E-BELEDİYE
İMAR DURUMUSORGULA
KENT BİLGİSİSTEMİ
PARK BORCU
KAMERALAR
İHALE İLANLARI
İŞYERİ AÇMA RUHSAT BELGELERİ
KARDEŞŞEHİRLER
ALANYA BÜLTEN
BAŞKAN YÜCEL PROTOKOL VE VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
BAŞKAN YÜCEL ÇARŞI ESNAFINI HEM DENETLEDİ HEM DE BAYRAMLAŞTI
BAŞKAN YÜCEL’DEN ŞEHİTLİK VE MEZARLIĞA BAYRAM ZİYARETİ
ALANYA’DA AMBALAJ TAKSİ DÖNEMİ BAŞLADI
ALANYA BELEDİYESPORLU OYUNCULARDAN İYİ BAŞLANGIÇ
ALANYA BELEDİYESİ ŞEHİR GENELİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPIYOR
KURALLARI İHLAL EDEN İŞLETMELER KAPATILDI
ALANYA BELEDİYESPOR PLAJ FUTBOLU TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI’NDA
ALANYA BELEDİYESİ ENGELLİ, YAŞLI VE KİMSESİZLERİN EVİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPIYOR
BAŞKAN YÜCEL RAMAZAN MEYDANI KATILIMCILARINA BELGE VERDİ
FINDIKKIRAN KOSTÜM VE DANSLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
ALANYA KENT MEYDANI VE SAHİL DÜZENLEMESİ
Engelli Sandalyeleri İçin Şarj İstasyonu
KESTEL KIR LOKANTASI VE DÜĞÜN SALONU HİZMETE GİRDİ
DEMİRTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ VE DÜĞÜN SALONU
OKURCALAR REKREASYON ALANI
KONAKLI MAHALLESİ’NE MANZARALI ÇOCUK PARKI
KAVŞAK VE ORTA REFÜJ DÜZENLEMESİ
AVSALLAR REKREASYON ALANI
PAYALLAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
TOSLAK DÜĞÜN SALONU
GÜNEY KÜLTÜR MERKEZİ VE DÜĞÜN SALONU
KONUT TEMİZLİK ARACI
19. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
Kişisel Gelişim Eğitimleri - Gündemimiz Problem mi, Çözüm mü ?
Kişisel Gelişim Eğitimleri - Duygusal Olmadan Duyguları Yönetbilmek - Duygusal Zeka
ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ
EMİNE HACIKURA KÜTÜPHANESİ
ORGANİZASYONLAR
ALANYA'DA ENGELSİZ YAŞAM
SPOR
GERİ DÖNÜŞÜM
GÖNÜL PINARI
ALANYAMUTFAK MİRASI
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Alanya Belediyesi